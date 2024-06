Cotrim é candidato à liderança dos liberais europeus

João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, vai candidatar-se à liderança do Renew Europe (Renovar Europa), o grupo parlamentar dos liberais europeus.

O eurodeputado português vai desafiar a liderança da francesa Valérie Hayer e principal eurodeputada de Emanuel Macron.

Com o apoio da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE), a candidatura de João Cotrim de Figueiredo vai a votos esta terça-feira, apurou a Renascença junto a fonte do partido.

Há já algum tempo que o nome do europdeputado português era "empurrado" para a presidência do Renew Europe. Ainda durante a campanha para as eleições europeias deste ano, João Cotrim de Figueiredo confessou estar disponível para a vice-presidência da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa.