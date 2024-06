Vieira da Silva e Alexandra Leitão favoritas a concorrer à Câmara de Lisboa pelo PS

E quem sobra para embater contra Moedas? À Renascença vários dirigentes assumem que há uma 'shortlist' com alguns nomes, dos quais se destacam Mariana Vieira da Silva , ex-ministra da Presidência nos dois últimos governos de António Costa, que foi cabeça de lista pelo PS pelo círculo de Lisboa nas últimas eleições legislativas; e Alexandra Leitão , atual líder parlamentar socialista que foi também ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Entram uns em cena e saem outros. Duarte Cordeiro, antigo ministro do Ambiente e ex-presidente da Federação da Área Urbana da Lisboa (FAUL) do PS, era um dos principais rostos apontados como candidato à Câmara de Lisboa em 2025, mas, ao que apontaram várias fontes, está fora dessa corrida por vontade própria e vai ser mandatário de Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, que vai candidatar-se à liderança da FAUL, apurou a Renascença .

Estas são as duas opções mais mencionadas e que estarão em destaque num lote de protocandidatos onde se inclui ainda Eurico Brilhante Dias, ex-líder parlamentar do PS, que escreveu um artigo no Expresso a criticar a governação de Carlos Moedas, num gesto político que foi interpretado como uma manifestação de disponibilidade para ser a face socialista nas próximas autárquicas a concorrer à maior autarquia do país.

No rol de candidatos a candidato surge ainda o nome de Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia, e Rosário Farmhouse, atual presidente da Assembleia Municipal de Lisboa.

A Câmara de Lisboa é mesmo vista como um dos casos "mais gritantes" por um dirigente socialista ouvido pela Renascença, que reitera a importância de o partido apresentar um "nome de âmbito nacional" se quiser quebrar o segundo mandato de Carlos Moedas.

As eleições nas concelhias do PS são já nos próximos dias 5 e 6 de julho. O PS Lisboa vai deixar de ser liderado por Marta Temido e deve voltar para as mãos de Davide Amado, presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, que já se mostrou disponível para isso.

Para as federações do PS, as eleições devem decorrer entre setembro e outubro.

Sintra é caso crítico, Cascais já tem nome fechado

O calendário ainda está folgado, mas em pouco mais de um ano há eleições autárquicas e os socialistas vão percebendo com que linhas se cosem noutras grandes autarquias na área urbana de Lisboa.