Pais Antunes eleito à segunda tentativa presidente do CES

O parlamento elegeu esta sexta-feira o antigo secretário de Estado social-democrata Luís Pais Antunes para presidente do Conselho Económico de Social (CES), conseguindo à segunda tentativa ultrapassar a fasquia mínima de dois terços de votos favoráveis.

Em 212 deputados que votaram, Pais Antunes obteve 150 votos favoráveis, 57 brancos e cinco nulos.

Na quarta-feira, na primeira votação, Pais Antunes, candidato único indicado pelo PSD para presidente do Conselho Económico e Social (CES), falhou por um voto a eleição de dois terços para esse cargo.

Luís Pais Antunes obteve então 148 votos a favor, menos um do que o mínimo de 149 - num total de 230 deputados - para atingir a maioria de dois terços requerida para a eleição do presidente do CES. Entre os 223 deputados votantes, registaram-se 70 brancos e cinco nulos.

Na quinta-feira, em declarações aos jornalistas, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou que iria insistir na candidatura de Pais Antunes e adiantou que tinha o compromisso do PS, nomeadamente da presidente da bancada, Alexandra Leitão, no sentido de ultrapassar "o percalço" de quarta-feira e garantir hoje a eleição do antigo secretário de Estado social-democrata por uma maioria de dois terços.