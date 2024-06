Nuno Rebelo de Sousa "nunca disse que não ia à audição parlamentar"

O advogado de Nuno Rebelo de Sousa garante que o filho do Presidente da República "nunca disse que não ia à audição parlamentar". Afirmou apenas que, nas datas sugeridas, não estava em Portugal e em breve também não. No entanto, Nuno Rebelo de Sousa terá admitido que, no futuro, estaria disponível, se houvesse utilidade.

Em resposta enviada à RTP, Rui Patrício afirma que Nuno Rebelo de Sousa está também disponível para "ser ouvido por outros meios".



Ainda assim, o advogado sublinha que será exercido o básico direito constitucional ao silêncio.



Nuno Rebelo de Sousa é um dos arguidos no processo aberto ao caso pelo Ministério Público.