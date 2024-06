Caso Gémeas. Comissão Parlamentar aprova audição de António Costa

A Comissão Parlamentar de Inquérito aos factos relacionados com o Caso das Gémeas aprovou esta sexta-feira um pedido de audição ao ex-primeiro-ministro, António Costa.

O pedido de audição foi aprovado com nove votos a favor de - PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal -, cinco votos contra - de PS, PAN e Livre - e duas abstenções - do Bloco de Esquerda e do PCP.

O pedido de audição tinha sido proposto pelo Chega.

Ainda esta sexta-feira será ouvida a mãe das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

As audições iniciaram-se semana e meia depois de a Polícia Judiciária ter realizado buscas em duas unidades do Serviço Nacional de Saúde e em instalações da Segurança Social.



O Ministério Público explicou, na ocasião, que estavam em causa factos suscetíveis de configurar “prevaricação, em concurso aparente com o de abuso de poderes, crime de abuso de poder na previsão do Código Penal e burla qualificada”.

Neste processo, há já dois arguidos conhecidos: Lacerda Sales e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República.