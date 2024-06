Miguel Albuquerque retira programa de Governo da Madeira

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou esta quarta-feira que vai retirar a proposta de programa de Governo e vai encetar novas negociações com os partidos da oposição.

"O programa será apresentado nos próximos dias. Neste momento, o programa de Governo será retirado e depois vamos dar sequência às rondas negociais e depois teremos todas as condições, com ponderação e com calma, para fazer essa apresentação", afirmou Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa.

O programa do novo governo regional da Madeira deveria começar a ser discutido, quinta-feira, na assembleia regional, mas a aprovação não estava garantida.