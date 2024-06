Há "fortíssimo consenso" a favor de Costa na UE, diz Marcelo

O Presidente da República considera que há um "fortíssimo consenso" para António Costa presidir ao Conselho Europeu e escusou-se a comentar a divulgação pela comunicação social de escutas envolvendo o anterior primeiro-ministro.

Embora sem comentar a divulgação de escutas em segredo de justiça envolvendo António Costa, nesta altura, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu pela sua não destruição.

O chefe de Estado foi questionado sobre este assunto à entrada para a cerimónia de entrega do Prémio Pessoa, na Culturgest, em Lisboa, e começou por responder aos jornalistas: "Soube através dos senhores".

"Não tenho nada a comentar, uma vez que são decisões de um órgão máximo da justiça privada, que é o Supremo Tribunal de Justiça", declarou, em seguida, numa alusão à decisão de não destruição dessas escutas.

Os jornalistas tinham pedido ao Presidente da República que comentasse a divulgação de escutas envolvendo António Costa neste altura particular, em que poderá ser escolhido para presidir ao Conselho Europeu.

"A única coisa que eu podia dizer útil é sobre o que chama altura particular, só para dizer que, dos contactos que tive na Suíça, fiquei com a sensação de que realmente há um fortíssimo consenso em relação ao doutor António Costa para a presidência do Conselho Europeu", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.