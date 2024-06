Costa é o único socialista em que Montenegro confia para liderar Conselho Europeu

António Costa é o único socialista em quem Luís Montenegro confia para liderar o Conselho Europeu.

Foram as palavras mais recentes do primeiro-ministro sobre a eventual nomeação do seu antecessor para este cargo europeu, proferidas esta quarta-feira de manhã, em Paris.

Depois do não acordo no jantar informal para negociar os nomes dos altos cargos europeus, Luís Montenegro insiste no apoio ao antigo primeiro-ministro.

Para o chefe do Governo, o país e a Europa saem a ganhar se a opção do Conselho Europeu for mesmo António Costa.