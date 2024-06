Novo pacote anticorrupção. PS queixa-se de falta de abertura do Governo nas negociações

O Partido Socialista acusa o Governo de falta de diálogo, no que toca às negociações do novo pacote anticorrupção.

No final da reunião com a ministra da Justiça no Parlamento, Alexandra Leitão, afirma que não houve avanços desde o último encontro em abril.

“Não tivemos nenhum avanço significativo relativamente à conversa que tivemos no dia 19 de abril”, diz.

A líder parlamentar lamenta que o Governo não tenha pedido contribuições nem propostas ao PS.

“A senhora ministra disse que estavam a preparar um pacote que em breve e a seu tempo seria aprovado em Conselho de Ministros e que depois enviariam para o Parlamento... Para ser franca, enfim, vamos às reuniões, naturalmente, correspondemos, estamos disponíveis, mas até agora não há nada que efetivamente de concreto nos tenha sido pedido para contribuir, para trabalhar, para apresentar propostas, nada”, lamenta a deputada.

Já o Chega diz-se satisfeito com a abertura do Governo em alguns pontos, como o confisco de bens e a regulamentação do 'lobbying', considerando, no entanto, que o Executivo poderia ir mais longe.

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, está esta terça-feira na Assembleia da República novamente a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre a prometida agenda anticorrupção, que já no final de maio disse estar numa “reta finalíssima”.