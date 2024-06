Ministra da Saúde lamenta ter sido mal interpretada quando disse que hospitais tinham lideranças fracas

A ministra da Saúde diz que foi mal interpretada quando disse que os o hospitais portugueses têm lideranças fracas.

Numa conferência sobre "Inovação na Saúde" promovida pela CNN Portugal, Ana Paula Martins garante que se mantinha no cargo de gestora hospitalar se um ministro tivesse dito o mesmo.

A governante admite que as suas declarações foram "bastante diretas", mas foi "exatamente no sentido oposto que foi interpretado".

"Temos mesmo de ter atenção a quem escolhemos para liderar as nossas equipas. Estou a falar em liderar e em equipas", aponta.

Na semana passada, no Parlamento, a ministra afirmou que as lideranças no SNS são “fracas” e que "tem de haver escrutínio, tem de haver avaliação de desempenho para os gestores".

Na sequência destas declarações, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões (ULSVDL) demitiu-se.