Marcelo apela a "orçamento equilibrado" e a compromissos entre PSD e PS

"Qualquer tipo de radicalização que tenha efeitos importantes no debate e na agenda públicos forçará os dois principais partidos e outras forças políticas sociais a encontrar compromissos. E se olharmos para as eleições europeias, quase 65% votaram a favor nesta área ampla, o que nos dá a legitimidade para manter esses compromissos como uma boa estratégia para o país ", defende Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, insiste na necessidade de estabilidade financeira em Portugal com um Orçamento do Estado que seja equilibrado.

"Quando se tem uma situação financeira estável, uma situação bancária estável, quando se tem paz e segurança, quando se tem isso é as pessoas sentem que se tem isso, podem ver o que acontece nas nossas relações", afirmou perante uma plateia de americanos de origem portuguesa. Depois da polémica em torno do jantar da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, o Presidente decidiu abrir a sua intervenção inicial à imprensa e fechar as portas nas perguntas e respostas onde prometeu detalhar as frases que decidiu trazer preparadas de Belém.

"Quão estável é a nossa sociedade, não dependendo de eleições antecipadas ou de disputas políticas ou mesmo de crises políticas", soou a novo recado para estrangeiro ouvir.

Uma campanha universal

Em ano de presidenciais na nos Estados Unidos, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que a economia não é o único fator decisivo no voto popular de novembro.

"É o ambiente social, cultural e político. A criação de todo tipo de teorias. A raiva e o medo como fontes para mobilizar as pessoas, como acontece em tantos países no mundo todo. É também o poder dos media no debate público, os velhos e os novos media", elencou o chefe de Estado que ao fechar as portas da imprensa foi lembrando à audiência que fez carreira como comentador.

Os cenários são vários para o ex-analista político na imprensa. "Para Portugal e para a Europa é muito claro o que está em jogo: a continuação de uma forte relação transatlântica baseada no diálogo, no respeito mútuo e na convergência estratégica. Ou um mergulho profundo num país hiperpolarizado, com uma atitude transacional em relação a cada aliado ou concorrente com zero compromissos multilaterais. Ou qualquer bom julgamento sobre conflitos e disputas em todo o mundo", elencou o Presidente da República na antevisão a uma campanha que " sentimos que todos nós vivemos", uma campanha a que chamou mesmo "uma campanha existencial americana."

Marcelo começou a sua intervenção reconhecendo a centralidade da guerra, sobre a qual pede um olhar "mais integrado" e que se evitem "duplos padrões em matéria de direito humanitário".

O chefe de Estado quer "trazer" a China para as soluções dos conflitos na Ucrânia e em Gaza. "Manter a aliança transatlântica muito, muito forte, reduzindo o poder da Rússia na Ucrânia e no Médio Oriente. Estas são as garantias para qualquer vantagem em futuras negociações que possam trazer paz e segurança à Europa e ao Médio Oriente", rematou.