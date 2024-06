"Deixem-nos trabalhar": António Costa recusa comentar impasse na escolha para o Conselho Europeu

António Costa não quer comentar o impasse das negociações pelos principais cargos europeus. Depois de o jantar informal de ontem em Bruxelas, que adiou a decisão da escolha dos top jobs, o antigo primeiro-ministro e um dos principais candidatos a ficar no Conselho Europeu deseja apenas "boa sorte" aos líderes europeus.

"Estive anos suficientes no Conselho Europeu para saber quão difíceis são os trabalhos", afirmou o antigo líder do governo português.

Depois da insistência dos jornalistas, António Costa decidiu citar Aníbal Cavaco Silva. "Não costumo citar um dos meus antecessores, mas vou fazê-lo, deixem-nos trabalhar, deixem o Conselho Europeu trabalhar", sublinhou de boa-disposição.

As declarações do antigo primeiro-ministro foram feitas durante um debate com o antigo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, que ocupou o cargo entre 2009 e 2014. O evento decorreu na sede da Abreu Advogados, em Lisboa.

António Costa tem sido apontado como um dos preferidos a ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu e na noite eleitoral das eleições europeias, dia 9 de junho, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou o apoio do governo português a uma eventual candidatura do antigo chefe do executivo.

Quando iniciou a sua intervenção, o antigo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, dirigiu-se a António Costa como "antigo colega, seja lá o que isso significar", numa frase que provocou risos da plateia. E logo depois completou, referindo-se à carreira política de António Costa como "pelo menos, antigo primeiro-ministro de Portugal". Já não é segredo para ninguém a corrida ao Conselho Europeu.