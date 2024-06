Caso das gémeas. Lacerda Sales não vai responder a nenhuma pergunta

(em atualização)

António Lacerda Sales não vai responder a questões sobre o caso das gémeas na comissão parlamentar de inquérito, algo que o seu estatuto de arguido no processo judicial que decorre em paralelo lhe permite. Além disso, e pouco antes de deixar claro que não iria falar sobre o caso para não ser "bode expiatório", explicou aos deputados que pediu adiamento da sua audição antes de ser constituído arguido.

"No dia 31 de maio recebi uma convocatória para prestar declarações na CPI, no dia 1 de junho sábado requeri ao presidente da CPI o adiamento, atendendo as obrigações profissionais enquanto médico", explicou o antigo secretário de Estado da Saúde aos deputados da comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas. Só a 4 de junho, esclareceu, é que foi constituído arguido. "Cai por terra a ideia de que pedi adiamento após a constituição de arguido", sublinhou durante a sua audição.

Sobre o seu silêncio, foi claro: "O meu estatuto de arguido confere-me o direito de me manter em silêncio para não me autoincriminar. Estou proibido de fazer qualquer declaração sobre factos. Vou manter-se em silêncio em todas as questões." Além disso, sublinhou que "foi por decisão das autoridades judiciárias que este processo passou a correr em segredo de justiça".

Mãe das gémeas ouvida na sexta-feira

É já no final desta semana, mas remotamente. A audição da mãe das gémeas luso-brasileiras – tratadas com o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria, em Lisboa – está agendada para sexta-feira, 21 de junho. No Parlamento, no final de uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito aquele que ficou conhecido como o caso das gémeas, o presidente da comissão e deputado do Chega, Rui Paulo Sousa, confirmou que a audição "deve acontecer por videoconferência".

Já sobre a audição do pai das crianças, o presidente da CPI indicou não haver ainda informação. "Ainda não tivemos qualquer resposta por parte do pai, não sabemos quando será agendada a audição ou se deveremos tomar outras diligências para entrar em contacto com ele", acrescentou o parlamentar.

De resto, houve consenso na mesa da Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o pedido do presidente da Assembleia da República. Assim, e ao contrário do que pedia Aguiar-Branco na CPI em despacho – a suspensão dos trabalhos até ao trânsito em julgado da correspondente sentença judicial que decorre sobre o caso —, a mesa decidiu manter os trabalhos da comissão.

"Ficou acordado que os trabalhos não serão suspensos apesar de haver o inquérito do Ministério Público", assegurou Rui Paulo Sousa. A votação do despacho já foi, entretanto, formalizada com a abstenção do PCP.

Esta tarde de segunda-feira, vai ser ouvido o antigo secretário de estado da Saúde. Sobre esta audição, Rui Paulo Sousa indicou que António Lacerda Sales, por ser arguido no processo, pode "invocar durante a audição a não resposta a algumas questões ou responder à porta fechada".

Os trabalhos da comissão vão continuar até 25 de julho e, depois de uma pausa, serão retomados a 10 de setembro.