Caso das gémeas. Lacerda Sales nega ter falado com Marcelo

(em atualização)

António Lacerda Sales não vai responder a questões sobre o caso das gémeas na comissão parlamentar de inquérito, algo que o seu estatuto de arguido no processo judicial (que decorre em paralelo) lhe permite. Além disso, e pouco antes de deixar claro que não iria falar sobre o caso para não ser "bode expiatório", explicou aos deputados que pediu adiamento da sua audição antes de ser constituído arguido.

Acrescentou ainda que nunca falou com o Presidente da República sobre o caso das crianças que foram tratadas em Portugal, no SNS, com um dos medicamentos mais caros do mundo, nem tão pouco com o primeiro-ministro ou com a ministra da Saúde.

"Cai por terra a ideia de que pedi adiamento após a constituição de arguido"



"No dia 31 de maio recebi uma convocatória para prestar declarações na CPI, no dia 1 de junho, sábado, requeri ao presidente da CPI o adiamento, atendendo as obrigações profissionais enquanto médico", explicou o antigo secretário de Estado da Saúde aos deputados da comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas. Só a 4 de junho, esclareceu, é que foi constituído arguido. "Cai por terra a ideia de que pedi adiamento após a constituição de arguido", sublinhou na sua intervenção inicial.

Sobre o seu silêncio, ainda durante a intervenção inicial, foi claro: "O meu estatuto de arguido confere-me o direito de me manter em silêncio para não me autoincriminar. Estou proibido de fazer qualquer declaração sobre factos. Vou manter-se em silêncio em todas as questões."

Além disso, sublinhou Lacerda Sales, "foi por decisão das autoridades judiciárias que este processo passou a correr em segredo de justiça".

Lacerda Sales diz que não falou com Marcelo

Apesar do que Lacerda Sales defendeu na intervenção inicial, e de pretender manter-se em silêncio, a audição manteve-se, com o deputado do Chega a recordar que o antigo secretário de Estado pode ficar em silêncio sempre que o deseje. Assim, confrontou Lacerda Sales com a ideia de que favorecimentos de doentes no Serviço Nacional de Saúde são habituais e com alegadas pressões políticas para que as gémeas fossem tratadas com maior rapidez.