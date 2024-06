Portugal vai votar a favor na Lei europeia do Restauro da Natureza

Portugal vai votar a favor, na União Europeia (UE), na Lei do Restauro da Natureza em defesa da conservação de espécies e habitats, anunciou este domingo a ministra do Ambiente e Energia.

"Portugal vai votar a favor na Lei do Restauro amanhã [segunda-feira] no Conselho do Ambiente no Luxemburgo. É uma lei muito equilibrada, que foi muito ponderada e muito trabalhada", disse aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.

A ministra, que participa na segunda-feira no Luxemburgo na reunião de ministros do Ambiente do Conselho da União Europeia onde vai ser votada a lei, esclareceu assim a posição de Portugal depois de várias Organizações Não-Governamentais de Ambiente (ONGA) e movimentos de cidadãos terem avançado que a intenção era votar contra.

Maria da Graça Carvalho desconhece o motivo que levou as ONGA a pensar que Portugal iria votar contra, manifestando-se até surpreendida, mas considerou que poderá estar relacionado com o facto de "vários países terem mudado de posição".

"Alguns dos membros do Governo, que eram eurodeputados na altura, trabalharam muito nesta lei. Traduzimos uma série de emendas que estão lá na versão final da lei e introduzimos uma diversidade. A lei tem em atenção as características de país para país, de região para região, as características locais e as características das regiões ultraperiféricas", precisou.

A ministra frisou que os eurodeputados conseguiram introduzir estas alterações na altura, o que tornou "a lei muito equilibrada", pelo que Portugal só podia votar agora a favor.

"Os membros do Governo que foram eurodeputados votaram a favor da última versão desta lei", ressalvou.

A Lei do Restauro da Natureza prevê que todos os países da UE sejam obrigados a apresentar e adotar um Plano Nacional de Restauro, com objetivos específicos, os quais terão que prever o restauro de, pelo menos, 30% dos habitats terrestres, costeiros, marinhos e de água doce em estado de conservação desfavorável até 2030, 60% até 2040 e 90% até 2050.