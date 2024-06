PCP acusa Governo de propaganda e avisa que dia-a-dia "não se compadece com PDFs" sobre urgências

"O que nós precisamos é das urgências abertas, com profissionais, para servir as necessidades do nosso povo. O que as mães, e em particular as grávidas, precisam é de saber que quando for necessário, quando chegar a hora que não está na sua mente controlar, que têm o seu hospital, pediatria e serviço de obstetrícia aberto, e não andar à procura num PDF do que está aberto ou fechado. A vida não se compadece com isso", alertou.

Insistindo na necessidade de valorizar os profissionais do setor da saúde, Paulo Raimundo defendeu o mesmo para a área da educação, um dia depois de o Governo liderado por Luís Montenegro ter apresentado um plano que inclui medidas como a contratação de docentes aposentados oferecendo-lhes uma remuneração extra ou pagar mais aos docentes que aceitem adiar a reforma.

"O Governo pode vir agora fazer anúncios, mais promessas, continuando a desrespeitar a questão central. A única forma de valorizar a escola pública é valorizar os seus profissionais. (...) Não é pôr professores com 70 ou 80 anos a dar aulas", sustentou, mostrando-se convicto de que há "milhares e milhares" de pessoas que abandonaram a profissão docente contra a sua vontade e gostariam de regressar.

Aproveitando a presença em Setúbal, Paulo Raimundo avisou que os comunistas não vão permitir que "não se cumpra e não se construa de uma vez por todas o aeroporto em Alcochete", salientando que, por enquanto, a decisão do Governo é apenas "um anúncio".