Chega defende que plano do Governo para Educação é "puro remendo" com "falta de ambição"

O presidente do Chega considerou este sábado que as medidas apresentadas pelo Governo para a educação são um "puro remendo" com "falta de ambição" e alertou para a necessidade de se criar estímulos para a entrada de jovens na carreira docente.

"As medidas que o Governo apresenta para reter dois mil ou três mil pessoas são um puro remendo e uma manifesta insuficiência. Não resolvem nenhum problema do ensino, não resolvem o problema dos docentes e dos não docentes, e falham o alvo da ambição que deveriam ter", defendeu André Ventura, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

O líder do Chega reagia ao plano do Governo para a Educação, apresentado na sexta-feira, e que inclui medidas como a contratação de docentes aposentados oferecendo-lhes uma remuneração extra, pagar mais aos docentes que aceitem adiar a reforma, a atribuição de mais horas extraordinárias na docência e reconhecer as habilitações profissionais aos professores imigrantes que queiram dar aulas em Portugal.