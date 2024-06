Primeiro-ministro é "o principal agente da instabilidade política em Portugal", acusa PS

Pedro Nuno Santos acusa o primeiro-ministro de ser "o principal agente da instabilidade política em Portugal".

Ouvido pelos jornalistas durante a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, o secretário-geral do PS respondia a Luís Montenegro que, no mesmo evento, esta quinta-feira, disse que podia governar sem convergência política.

O líder da oposição "vê com preocupação" esta atitude por parte do Governo, que "veio confirmar que não está interessado em envolver o Parlamento".

"Aquilo que se depreende das declarações do primeiro-ministro é que não tem nenhuma vontade de construir o que quer que seja com o PS, mesmo não tendo uma maioria para viabilizar a sua governação", aponta.

Pedro Nuno Santos acusa, igualmente, o Executivo de "governar para uma minoria" que não representa a classe média. "Não está interessado em resolver os problemas concretos da maioria do povo português", acrescenta.

Questionado sobre a demissão em bloco da administração do hospital de Viseu, depois de declarações da ministra da Saúde no Parlamento, Pedro Nuno Santos diz que o Governo "esconde-se atrás de terceiros".

O líder do PS lamenta que um Governo com tão pouco tempo tenha já cometido "algumas trapalhadas", como enganar-se nos números de doentes oncológicos à espera de cirurgia.

"Temos uma ministra a tentar responsabilizar terceiros. Vamos tendo um Governo que vai justificando a sua governação com combate ao Governo anterior, com responsabilização das estruturas médias do Estado. Bom, agora é o Governo do PSD. A ministra não se pode esconder atrás de ninguém. A responsabilidade é dela e do primeiro-ministro", afirma.