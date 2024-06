Bolieiro contra implementação de taxa turística regional nos Açores

O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, expôs este sexta a sua "oposição à implementação de uma taxa turística regional", anunciou o executivo em comunicado.

Segundo a nota, durante uma audiência com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD), Mário Fortuna, o líder do executivo regional "manifestou a sua oposição à implementação de uma taxa turística regional, após reflexão conjunta com a CCIPD, a Associação da Hotelaria Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Associação de Alojamento Local dos Açores (ALA)".

José Manuel Bolieiro sublinhou ainda a importância de o arquipélago "manter a competência nos municípios da criação de taxas turísticas, considerando que esta matéria deve ser concretizada pelo poder local e alinhada com a competitividade territorial".

"Esta matéria deve ser concretizada por via do poder local e da competitividade territorial. O Governo dos Açores é claro e objetivo, não considera oportuno nem adequado a criação de uma taxa turística regional", afirmou o social-democrata, citado no documento.

O líder do executivo reafirmou ainda o compromisso de "trabalhar em conjunto com as entidades representativas do setor turístico e económico para promover o desenvolvimento sustentável dos Açores, sem onerar os visitantes ou comprometer a competitividade do destino".

A criação da taxa foi aprovada no parlamento regional em abril de 2022.