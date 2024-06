Cavalos, futebol e selfies. A visita de Montenegro e Marcelo à Feira Nacional de Agricultura

Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro visitaram, esta quinta-feira à tarde, a Feira Nacional de Agricultura em Santarém.

Presidente da República e Primeiro-ministro percorreram, lado a lado, corredores forrados de cavalos e gado bovino, receberam elogios e ainda tiveram oportunidade de fazer prognósticos sobre a seleção nacional.

A visita durou mais de duas horas. Marcelo distribuiu beijinhos, tirou selfies e ainda revelou que Montenegro estará presente no primeiro jogo da seleção, Aguiar Branco no segundo e o próprio no terceiro.

Se a seleção passar a fase de grupos, Montenegro asseverou: é possível que os dois se cruzem na Alemanha.

Ouça a reportagem do jornalista Tomás Anjinho Chagas.