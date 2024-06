​António Costa candidato ao Conselho Europeu? PCP não garante apoio

O PCP não garante o seu apoio a uma eventual candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu.



Em conferência de imprensa, o secretário-geral comunista considerou que, neste momento, a hipótese de uma candidatura de Costa é uma “especulação”. Ainda assim, questionado sobre esse cenário, Paulo Raimundo reconhece que Costa tem capacidade de negociação, mas o quadro saído das eleições europeias não é favorável a um apoio comunista.

Raimundo assegura que não se trata de “uma questão pessoal e de características”.

“O problema é que, por mais capacidades que tenha, e tem, António Costa de negociação, vai negociar no quadro do espartilho que está definido e o espartilho que está definido é este: uma Europa cada vez mais no caminho das mãos das multinacionais, uma Europa cada vez mais no sentido da guerra, do militarismo e do federalismo”, argumenta.

Raimundo adianta que “isso é tudo aquilo que é contrário a uma Europa dos povos, que aquilo que nós precisamos. Esse é que é o grande problema, não tem a ver com as características da pessoa, é o que vai para lá fazer e defender”.

Paulo Raimundo falava na conferência de imprensa marcada para dar conta da análise feita pelo comité central do partido, depois das eleições europeias de domingo.

O PCP conseguiu garantir a eleição de um eurodeputado, João Oliveira, reduzindo assim a sua representação parlamentar.

O comité central reconhece que o “resultado eleitoral ficou aquém das necessidades”, reafirmando que a campanha foi feita num contexto “muito difícil” em que a CDU “enfrentou a menorização, a deturpação dos seus posicionamentos” e os “vaticínios recorrentes sobre o seu [PCP] desaparecimento”.