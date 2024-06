​AD e PS de acordo: Luís Paes Antunes deverá presidir ao Conselho Económico e Social

Luís Paes Antunes, ex-secretário de Estado dos Governos de Durão Barroso e Santana Lopes, é o nome que a Aliança Democrática vai propor para presidir ao Conselho Económico e Social (CES).

A notícia, avançada pelo “Expresso” esta terça-feira, já foi confirmada pela Renascença junto do gabinete do primeiro-ministro, que revelou ainda que a escolha foi feita em concordância com o PS.

Paes Antunes irá suceder assim a Francisco Assis, que abandonou a liderança do CES para ser candidato às eleições legislativas de março passado.

Para ser eleito, o novo presidente do CES tem de conseguir o apoio de dois terços dos deputados. Com AD e PS de acordo, é provável que a eleição ocorra sem dificuldades de maior.

Entre 2002 e 2005, Paes Antunes foi secretário de Estado do Trabalho e da Segurança Social nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes. Depois, até 2009, foi deputado na Assembleia da República e membro da direção do PSD (então liderado por Luís Marques Mendes).