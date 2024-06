Tânger Corrêa assume que "não foi bom dia" para o Chega. "Sou o único responsável", diz Ventura

Veja também:

O Chega reconheceu este domingo que “não foi um bom dia” para o partido, depois de ter falhado o objetivo de vitória nas eleições europeias e conseguido menos 780 mil votos em relação às legislativas de março.

Em reação, o cabeça de lista, António Tânger Corrêa, começou por dizer que “há ganhar e perder, perder e ganhar” e agradeceu ao líder do partido, André Ventura.

Prometendo ir para Bruxelas “com tudo”, o cabeça de lista do Chega nestas europeias garantiu que os dois representantes do do partido serão "os únicos a fazer política europeia" no Parlamento Europeu. Além de Tânger Corrêa, foi eleito Tiago Moreira de Sá.

"Não vim para ser candidato às europeias para ter um tacho. Não vim para ter um futuro, porque tenho um passado", indicou.