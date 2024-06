Noite eleitoral do PAN. Vinte militantes, um cão e zero eurodeputados

Veja também:

O Teatro Thalia, em Lisboa, foi a sede improvisada do PAN para acompanhar os resultados das eleições europeias. Cerca de 20 militantes e um cão a noite disseram presente numa noite que foi de tristeza. O partido Pessoas-Animais-Natureza não conseguiu recuperar o lugar europeu perdido em 2020 (com a desfiliação de Francisco Guerreiro).

A noite começou sem militantes numa sala que contava apenas com os jornalistas. Após a chegada de Inês Sousa Real e do cabeça de lista Pedro Fidalgo Marques, os militantes lá foram aparecendo. Mesmo após Ernesto Morais, da Comissão Política Permanente do PAN, os poucos apoiantes do partido foram resistentes e aguardaram cerca de três horas pelo discurso de Pedro Fidalgo Marques.

O candidato não conseguiu ser eleito e assumiu a derrota, mas disse que quem fica a perder são as causas que o PAN defende. Pedro Fidalgo Marques explicou que o panorama político mudou, as causas ambientais, que em 2019 estavam no topo da agenda mediática, atualmente têm menos visibilidade. O aparecimento de novas forças políticas é outras das explicações para a não eleição do partido.