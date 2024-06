George Clooney junta-se à campanha de Joe Biden, apesar das críticas sobre Gaza

George Clooney é dos últimos atores a juntar-se à campanha para a reeleição de Joe Biden como presidente dos EUA, estando prevista a sua presença num evento esta semana, segundo fontes da campanha.

No sábado, Clooney e a atriz Julia Roberts participarão numa angariação de fundos para a campanha em Los Angeles, juntamente com Biden e o antigo Presidente Barack Obama.

O evento é apresentado por Jimmy Kimmel, que moderará uma conversa com o Presidente e receberá a elite de Hollywood em apoio à reeleição do democrata.

Este anúncio surge depois de, na semana passada, ter sido revelado que Clooney falou com a equipa de Biden, criticando a posição da sua administração relativamente ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que a sua mulher, Amal Clooney, especialista em direito humanitário, está a aconselhar sobre a crise de Gaza.

De acordo com o The New York Times, Clooney transmitiu a sua queixa a Steve Ricchetti, um conselheiro de Biden que no passado já foi angariador de fundos para a campanha.

Amal Clooney tem sido uma das principais conselheiras dos procuradores do TPI no processo contra Israel por causa do impacto humanitário da sua ofensiva contra o Hamas em Gaza, que já causou mais de 35.000 vítimas civis.

A Casa Branca reiterou que não reconhece a jurisdição do TPI e considera "intolerável" o pedido de mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, e não o considera comparável às ações da milícia palestiniana Hamas, cujos líderes são também procurados pela acusação.

Apesar das diferenças criadas pela posição de Biden sobre a invasão de Gaza, que lhe está a custar o apoio da ala mais progressista do Partido Democrata, o Presidente dos Estados Unidos tem muitos apoiantes entre as celebridades de Hollywood, que já mostraram o seu apoio em várias ocasiões, como festas de angariação de fundos e mensagens de campanha.