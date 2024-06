Europeias. Volt satisfeito com resultado e com crescimento

O cabeça de lista do Volt às europeias, Duarte Costa, manifestou-se esta segunda-feira satisfeito com o resultado do partido, sobretudo a nível europeu, mas lamentou que o PAN e o Livre não tenham aceitado o desafio para uma coligação.

"Nós no início desta campanha convidamos o Livre e o PAN para considerarmos em conjunto uma candidatura, porque juntos teríamos mais possibilidades de eleger e garantir representação. Infelizmente, os resultados provam que tínhamos razão", afirmou Duarte Costa, em declarações à agência Lusa.

De acordo com os dados apurados, o Volt Portugal obteve 0,24% nas eleições para o Parlamento Europeu deste domingo, o que representa 9.543 votos.

"O Volt cresceu em termos percentuais em relação às eleições de março (legislativas). Também subimos várias posições no ranking do partido. A nível europeu passamos de um eurodeputado para cinco" (dois nos Países Baixos e três na Alemanha), sublinhou.

Duarte Costa congratulou-se ainda com o resultado obtido pelo Chega, que teve menos votos do que nas eleições legislativas de março.

"É uma ótima notícia. Também mostra que o Chega é um partido unipessoal e, portanto, como organização vale muito pouco", sublinhou.

O PS e a Iniciativa Liberal foram os vencedores das eleições de domingo em Portugal, que ficaram marcadas pela derrota da extrema-direita do Chega em contraciclo com a maioria dos outros países da União Europeia, designadamente em França, onde a vitória da União Nacional de Marine Le Pen levou o Presidente da República, Emmanuel Macron, a anunciar a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de legislativas antecipadas.