Europeias. PS vence AD por 38 mil votos, Chega e IL entram no Parlamento Europeu

O Partido Socialista é o partido mais votado nas eleições europeias em território nacional, por uma margem de apenas 38 mil votos, depois de ter perdido as legislativas por pouco mais de 50 mil votos.

Numa altura em que ainda faltam contar os resultados no estrangeiro, o PS, com Marta Temido a cabeça de lista, conseguiu 30% e oito dos 21 eurodeputados, mais um que a coligação da Aliança Democrática, do PSD e do CDS, que teve 29% dos votos.

Nas eleições votaram quase 4 milhões de pessoas — 36,5% dos eleitores inscritos, tendo sido registada a taxa de abstenção mais baixa em 15 anos. Este é também o maior número absoluto de votantes em 35 anos: desde 1987 que não havia tantos portugueses a votar em europeias.

Em relação a 2019, o PS perde um eurodeputado (fica com oito) e a AD consegue sete, número igual à soma dos seis conquistados pelo PSD e um conquistado pelo CDS nas últimas eleições.