Europeias. À quinta foi de vez, Temido deu a primeira vitória a Pedro Nuno

“Não tenho memória de ver um governo tão envolvido numa campanha europeia como esta”, disse o secretário-geral do PS.

Na sede de campanha, gritou-se com veemência a palavra “vitória”. Pedro Nuno Santos aproveitou este resultado para fazer uma leitura nacional dos resultados, porque “o Governo nacionalizou esta eleição”.

Os socialistas apesar de terem menos um deputado eleito, tiveram mais 160 mil votos do que em 2019.

Esta é a primeira vitória da era Pedro Nuno Santos à frente do PS, depois de quatro derrotas (duas nas regionais da Madeira, uma nas regionais dos Açores e outra nas Legislativas de março).

“O PS venceu estas eleições e é hoje a primeira força política em Portugal”, disse o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, sobre a vitória dos socialistas nas eleições Europeias deste domingo. O PS elegeu oito eurodeputados, menos um do que há cinco anos, em 2019.

Pedro Nuno criticou os “planos atrás de planos” apresentados pelo executivo de Montenegro nas últimas semanas e defendeu que os resultados destas Europeias são uma resposta do povo português “à forma como o governo esteve”.

Estes resultados, diz o secretário-geral do PS, “dão força à estratégia do PS”. Mas ressalvou que “não será pelo PS que haverá instabilidade em Portugal”.

“Esta forma de governar foi derrotada nestas eleições”, sublinha.

Pedro Nuno Santos enfatizou que o PS recuperou a liderança nos distritos da Guarda, em Faro e no Porto. Depois de nas Legislativas o Chega ter ganho o distrito de Faro, o líder do PS quis pôr em evidência o que considera “uma grande vitória que o PS teve no Algarve”.