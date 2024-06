Costa lançado ao Conselho Europeu com o apoio de Montenegro

O ex-primeiro-ministro, António Costa, assumiu na noite eleitoral das Europeias que já tinha falado com Luís Montenegro sobre uma eventual candidatura ao Coselho Europeu, pelo que já conhecia a sua posição de apoio.

"Nunca aceitaria ser presidente do Conselho Europeu sem o apoio do Governo do meu país. Poderia ser, mas nunca aceitaria", enfatizou, sem deixar de sublinhar que caberá aos socialistas europeus decidir quem será o candidato.