A noite em que o PS ganhou músculo para negociar OE com AD

Não houve pressa nessa assunção de vitória, mas o PS fê-lo com requintes de vingança face ao que tinha acontecido em março e com muitos recados nas entrelinhas. Voltemos ao início, ao apelo de Pedro Nuno Santos para o "diálogo" com o Governo.

Até à hora em que Pedro Nuno Santos começou a falar, nenhum dirigente nacional tinha feito declarações aos jornalistas a partir do palco instalado no hotel Altis, em Lisboa. Nem sequer houve a habitual declaração sobre a abstenção, que nestas europeias até diminuiu em relação a 2019.

Foram duas semanas inteirinhas de campanha com Pedro Nuno Santos a pedir e quase a implorar ao Governo por " diálogo " e " cooperação " com o PS. A noite eleitoral não foi exceção, mas já aconteceu noutro contexto, o de vitória.

Os socialistas mantêm, assim, a porta aberta para negociar o Orçamento do Estado de 2025 (OE), até tendo em conta o "bom resultado" nas legislativas, lembra o líder do PS, que alerta Luís Montenegro: "Saiba o Governo ler o que os portugueses quiseram dizer" nas europeias.

Se o "bom resultado" das legislativas deu ao PS o papel principal na oposição, o resultado das europeias dá músculo aos socialistas para negociarem mano a mano o OE. Isto "apesar de o Governo ter nacionalizado estas eleições", atirou Pedro Nuno Santos.

Depois de na campanha eleitoral o presidente do partido, Carlos César, ter pedido "paciência" aos socialistas e para não terem pressa nas legislativas, Pedro Nuno reforça essa ideia com uma vitória na mão: "Não temos pressa nenhuma".

"Não contem connosco para a instabilidade política", avisou o líder do PS, criando um desanuviamento em relação à frase oficial de que é "praticamente impossível" viabilizar o OE. Os socialistas garantem, pelo menos para já, que querem ser fator de "estabilidade" e dizem-se "disponíveis para construir em conjunto" com o Governo.

Para já, Pedro Nuno diz que não está "sossegado" e considera que o líder da AD não tirou "nenhuma ilação destas eleições". E é do Governo que "emana a vontade de construir" e a quem cabe "dar esse passo", avisa o líder socialista. Ou seja, a bola está do lado de Luís Montenegro.

Com esta vitória nas europeias e com a queda eleitoral do Chega em relação às legislativas, o PS ganha uma outra vantagem. A de descolar da ideia em que a AD apostou, antes e durante a campanha eleitoral, de que os socialistas são o reverso da medalha do partido de André Ventura.

Essa colagem "não tem credibilidade", garante Pedro Nuno Santos, que considera o resultado eleitoral "muito importate a esse nível". O líder socialista, visivelmente satisfeito, registou que "a extrema-direita em Portugal baixou e isso deixa os socialistas muito felizes", notando ainda que "o Chega reduziu e não foi a AD que subiu", numa nova farpa a Montenegro.

Para os próximos meses, o líder do PS anunciou o lançamento dos Estados Gerais, à semelhança do movimento que António Guterres criou para fazer oposição ao Governo do PSD em 1992, assumindo assim a herança do ex-líder do PS contra a herança de Cavaco Silva, personificada em Montenegro.

A única convergência da noite entre o PS e a AD foi o apoio a uma eventual candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu. Montenegro garante apoio, Pedro Nuno também e o ex-primeiro-ministro surge neste domingo como um dos grandes vencedores da noite eleitoral das europeias.