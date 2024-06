A AD perdeu as eleições, mas Montenegro afasta instabilidade política

A AD perdeu, mas o primeiro-ministro encontrou várias formas para dar a volta à derrota. Luís Montenegro reconhece que o resultado ficou aquém do esperado, mas “dá-nos muito, muito alento” para continuar a trabalhar. A Aliança Democrática mantém os 7 deputados que elegeu em 2019 (6 do PSD e 1 do CDS) mas consegue aumentar o número de votos. No discurso que fez, na noite eleitoral, Luis Montenegro sublinha ainda o facto de, à direita, a Iniciativa Liberal e o Chega elegerem, pela primeira vez, dois deputados cada um.

Nuno Melo, líder do CDS, tinha avisado que a noite das eleições europeias ia ser longa, mas muito interessante do ponto de vista político. E assim aconteceu.

Apesar da derrota, Luís Montenegro mantém o discurso que fez na noite de 10 de março sobre as condições de governabilidade. Garante que o Governo está disponível desde a primeira hora para dialogar e procurar consensos com todas as forças políticas, mas acusando o PS de não querer consensos com o executivo.

Questionado sobre as declarações do presidente do PS que pedia mais “humildade” ao PSD depois deste resultado. Luís Montenegro responde que vai continuar como até aqui, nada muda para o primeiro-ministro.

Montenegro volta a dizer que o Governo não esteve em campanha eleitoral durante estas duas semanas, mas sim a cumprir os compromissos e essa é uma tarefa para continuar.

Sebastião Bugalho, o cabeça de lista da AD que foi uma escolha surpresa de Luís Montenegro, assume “integralmente a responsabilidade pelo resultado” obtido nestas eleições.

O cabeça de lista que tinha colocado como objetivo chegar aos 29%, conseguiu mais dois pontos, felicitou Marta Temido pela vitória, mas disse que foi por "poucochinho".

“Foram cerca de 0,8% mais do que a AD. Alguém até poderia dizer que foi mesmo por poucochinho”, disse Sebastião Bugalho, referindo-se a uma expressão usada por António Costa para comentar o resultado das europeias na liderança de António José Seguro.