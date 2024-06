10 Junho: Montenegro evoca “garra lusitana” que inspira “a não desistir perante adversidades”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, evocou no Dia de Portugal que se assinala nesta segunda-feira “a garra lusitana” que inspira “a não desistir perante as adversidades”, defendendo que o Governo está a construir um país “com ambição e esperança humanista e progressista”.

O primeiro-ministro salientou que tal está a ser feito “em democracia, com tolerância e diversidade”.

Montenegro defendeu que a celebração do Dia de “Portugal junta todos os portugueses “de norte a sul, no continente, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e de uma forma muito especial,” toda a comunidade portuguesa que se encontra no estrangeiro espalhada pelos quatro cantos do mundo”.

“Celebramos a nossa identidade, a nossa língua e o nosso poeta maior, Luís de Camões (…) Viva Portugal viva a portugalidade, viva este privilégio que é ser português”, conclui o primeiro-ministro, que se juntará a partir de hoje às comemorações oficiais do 10 de junho.

Neste ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em três concelhos do distrito de Leiria afetados pelos incêndios de 2017: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.

As comemorações oficiais do 10 de Junho, que se iniciaram no domingo, dia de eleições para o Parlamento Europeu, irão passar ainda pela Universidade de Coimbra, onde terá hoje lugar a cerimónia inaugural das celebrações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões.

Depois, entre terça e quarta-feira, irão estender-se à Suíça, com a participação também do primeiro-ministro, Luís Montenegro.