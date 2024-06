Projeção aponta vitória e reforço do PPE no Parlamento Europeu

A primeira projeção da constituição do próximo Parlamento Europeu aponta para a vitória do Partido Popular Europeu (PPE), com reforço da eleição de 2019. Os primeiros dados foram avançados, este domingo, por Roberta Metsola, a presidente do parlamento.

A previsão aponta para 181 eurodeputados do PPE, um valor superior aos 177 de há cinco anos.

Em segundo lugar, o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D), da qual faz parte o Partido Socialista, deverá cair dos 140 eleitos em 2019 para uma projelão de 135.