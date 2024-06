João Oliveira eleito e CDU mantém representação em Bruxelas

Veja também:

A CDU vai manter representação no próximo Parlamento Europeu. João Oliveira, cabeça de lista dos comunistas às Europeias de 2024, confirmou que a coligação entre PCP e os Verdes vai estar em Bruxelas nos próximos cinco anos.

João Oliveira, numa sala em festa, prometeu continuar a luta pelos salários e pensões e por "um Portugal mais democrático". No início da noite, chegou a pairar a possibilidade de os comunistas deixarem de ter representação na Europa com as projeções das televisões a darem entre 0 e 1 deputado para aquela força partidária.

"A voz do povo continuará a fazer-se ouvir com a voz distintiva da CDU", disse Oliveira.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, saudou João Oliveira, e afirmou que os resultados mostram que "vale a pena continuar a lutar, vale a pena continuar a construir".

"Foi um esforço muito grande, mas valeu a pena", rematou.

Os comunistas obtiveram pouco mais de 4% dos votos que correspondem acima dos 160 mil votos. Há cinco anos, a CDU tinha conquistado 6,88% e um resultado superior a 228 mil votos.