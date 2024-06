Europeias. A abstenção deverá ficar entre os 58% e os 63%

A abstenção nas eleições europeias de 2024 , que se realizaram este domingo, deverá ficar entre os 58% e os 63%. É isso que dizem as duas projeções avançadas por dois canais televisivos. É o valor mais baixo desde 2009.

No entanto, o patamar superior da projeção da Pitagórica já não se confirmará porque a afluência às urnas até as 19h05, de acordo como site da CNE, já está nos 36,44%.

O número de votantes ficará assim acima das eleições de 2019, em que os que não votaram foram quase 70%.