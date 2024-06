Eleições Europeias. Portugal vai a votos em mobilidade

Vídeo: João Pedro Quesado , Rodrigo Machado , Catarina Santos

As urnas para as eleições europeias abrem este domingo às 8h, num ato eleitoral em que será possível votar em qualquer mesa de voto do país até às 19h. A novidade é uma forma de combater a abstenção, que em 2019 foi recorde. Nas últimas europeias, Portugal teve uma taxa de abstenção de 69,3%: a mais alta em atos eleitorais no país e a 5.ª mais alta em toda a União Europeia, atrás apenas de Croácia, Eslovénia, República Checa e Eslováquia. Também por isso, o Presidente da República deixou este sábado um apelo ao voto em dia de reflexão. Marcelo Rebelo de Sousa indicou que “não votar é perder por falta de comparência” e que o voto é uma “arma de liberdade e paz” para combater o panorama “mais grave” dos últimos 30 anos na Europa.

Posso mesmo votar em qualquer local?

Com a desmaterialização dos cadernos eleitorais, os nomes dos mais de 10 milhões de eleitores recenseados em território nacional passam a estar em computadores. Assim, basta apresentar um documento de identificação, como o Passaporte ou a Carta de Condução, para poder votar - e não necessariamente o cartão de cidadão. Ao todo, estão inscritos um total de 10.819.317 cidadãos nacionais e 11.255 cidadãos estrangeiros, que perfazem um total de 10.830.572 de eleitores. A estes juntam-se 1,5 milhões de eleitores portugueses inscritos no estrangeiro, dos quais pouco mais de 900 mil vão votar dentro da Europa e 643 mil estão inscritos fora do continente europeu.

Mais de 250 mil portugueses já votaram no último domingo, em dia de voto antecipado, naquele que foi também um primeiro teste ao voto em mobilidade.

Se estiver fora de Portugal, pode votar na embaixada ou no consulado português, bastando apresentar o documento de identificação e sem precisar de inscrição prévia.

Até que horas estão abertas as mesas de voto? É possível votar entre as 8h e as 19h, em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária. Depois desta hora, apenas os eleitores que se encontrem na assembleia de voto podem votar. Pode ainda acompanhar o tempo de espera em cada local de voto no Portal do Eleitor e encontrar as mesas de voto mais próximas da sua localização. O que se vota nestas Europeias?

Com o voto, os 361 milhões de eleitores europeus de 27 Estados-membro estão a eleger os 720 eurodeputados que vão compor o próximo Parlamento Europeu, dividido entre Bruxelas e Estrasburgo. Alguns países já votaram, como é o caso dos Países Baixos na quinta-feira, ou da Irlanda e República Checa, na sexta-feira e sábado, ou de Letónia, Malta e Eslováquia, este sábado. Em Portugal, a votação decorre este domingo e serão eleitos 21 eurodeputados, através de um único círculo nacional, através do habitual Método d’Hondt. Vão a votos 17 partidos e coligações: Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, CDU (coligação PCP/PEV/ID), Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. São chamados a votar todos os cidadãos portugueses maiores de 18 anos inscritos no recenseamento eleitoral português, no território nacional, bem como os cidadãos portugueses, maiores de idade, recenseados em Portugal e residentes fora do território nacional, que não tenham optado por votar em outro Estado membro da União Europeia. E podem também votar os cidadãos da União Europeia, não nacionais, recenseados em Portugal, que optem por votar nos deputados portugueses para o Parlamento Europeu e ainda os cidadãos brasileiros com cartão de cidadão ou bilhete de identidade português (com estatuto de igualdade de direitos políticos).