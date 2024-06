​CDU pede avaliação de sistema de votação em mobilidade

Veja também:

A CDU alerta para a necessidade de avaliar o novo sistema de votação utilizado nestas eleições ao Parlamento Europeu.



Pela primeira vez o voto em mobilidade foi generalizado e sem necessidade de inscrição prévia. Poucos minutos depois de conhecidos os valores da abstenção, Manuel Rodrigues, da comissão política do comité central do PCP lembra admitia que o sistema pode ter “eventuais vantagens, mas também com elementos de fiabilidade que importa serem avaliados”.

O dirigente comunista observou que os dados da abstenção nestas europeias "não são muito diferentes" dos verificados em 2014, concluindo que o voto em mobilidade não terá tido “um impacto assim tão significativo".

Os valores da abstenção apontam para uma redução para cerca de 63%, quando há cinco anos ficou nos 69,25%.