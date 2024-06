André Ventura. "Resultado do Chega não é o que desejávamos"

Veja também:

As projeções das televisões não dão mais do que 12% ao Chega, que elege, no máximo, três eurodeputados. O presidente do partido, André Ventura, já reagiu às primeiras projeções desta noite eleitoral de Europeias e admitiu que os resultados ficam aquém do desejado. "Ao contrário do PCP e do BE o objetivo era vencer as eleições", assume, admitindo que "o resultado do Chega não é o que desejávamos".

Ventura assumiu a responsabilidade dos números conseguidos pelo partido, numa candidatura encabeçada por Tânger Correia, que reafirma ter sido "uma boa escolha". "Tivemos uma boa equipa, não estou nada arrependido, o responsável deste resultado sou eu", salientou André Ventura. O diplomata estava ao lado de Ventura mas não prestou quaisquer declarações aos jornalistas.

O líder partidário sublinha ainda que os resultados finais ainda são incertos mas que, de qualquer modo, a entrada para o Parlamento Europeu é "uma notícia positiva": é a primeira vez que o partido elege eurodeputados.

"Há uma notícia que é positiva, que é a entrada do Chega de toda a maneira e em qualquer cenário no Parlamento Europeu. Esse é um cenário que eu também queria saudar", afirmou, em declarações aos jornalistas à chegada ao hotel escolhido pelo Chega para acompanhar a noite das eleições europeias, em Lisboa.

De acordo com as projeções das televisões, o Chega deverá eleger entre um e três eurodeputados e ficará atrás do PS e da Aliança Democrática (AD). É também possível que fique em quarto lugar, se a Iniciativa Liberal for o terceiro partido mais votado.

"O Chega, segundo todas as projeções, fica atrás do PS e do PSD. Isso não era o resultado que pretendíamos e nós assumimos isso, o responsável por isso naturalmente sou eu próprio", afirmou.

[Notícia atualizada às 21h21 de 9 de junho de 2024]