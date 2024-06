Ventura acusa jornalistas de serem "inimigos do povo" depois de incidente com imigrante

O líder do Chega, André Ventura, acusa os jornalistas da SIC de serem "inimigos do povo" depois de uma peça sobre o episódio em que um imigrante em lágrimas o interpelou, esta quinta-feira, na Póvoa de Varzim.

Em causa o relato de um episódio onde surge um homem que diz ter 33 anos, vir do Bangladesh, trabalhar em estufas de cravos e ter "tudo direitinho" no que toca a burocracias para estar em Portugal. André Ventura sustenta esta acusação no facto de o canal de não ter colocado a sua resposta a este imigrante na sua peça televisiva.

Apesar de gravado à distância e ouvir-se num tom baixo, na peça da SIC é mostrada a resposta de André Ventura, onde diz "cumpra as regras, você e todos".

Se quiser ver o momento em que um imigrante chora enquanto se dirige a André Ventura, a CNN disponibilizou o vídeo em bruto. Pode também ver aqui a peça emitida pela SIC no jornal das 20h.

"Sabem que eu respeito o vosso trabalho, mas ontem vocês foram os verdadeiros disseminadores de notícias falsas. E foram sobretudo o inimigo do povo, que é aquele que tenta manipular o povo em prol de uma ideia política", disse, esta sexta-feira em Valença.

A pergunta tinha sido sobre um vídeo que o Chega publicou nas redes sociais, onde aparece um excerto desta reportagem, mas o partido coloca legendas e uma parte não corresponde à verdade. Quando se dirige a André Ventura, este imigrante diz que trabalha na estufa, e o vídeo é editado, com legendas, onde aparece a pessoa a dizer "sou pescador"- algo que ele nunca disse.

A ideia é descredibilizar as queixas feitas por este imigrante ao mostrar duas versões contraditórias sobre a sua profissão, mas na realidade, este imigrante nunca disse que é pescador. Está a referir-se a pessoas da sua comunidade que trabalham no setor das pescas.

"Não está manipulado", garante André Ventura. Mas depois da insistência sobre a manipulação do vídeo, André Ventura devolveu a pergunta, desafiando os jornalistas a perguntar o mesmo uns aos outros.

André Ventura defende ainda que o imigrante que se dirigiu a ele na Póvoa de Varzim foi "plantado" pela "esquerda política" para se cruzar com ele nesta arruada.

Num ambiente tenso, em que os jornalistas formam apupados pelos apoiantes que estavam presentes em Valença, o líder do Chega chegou a comparar um jornalista a Fernando Mendes, quando a pergunta era relacionada com a imitação de Donald Trump, que também já chamou à imprensa o inimigo do povo.

Tânger Correa sugere que pergunta seja dirigida "aos cãezinhos"

Também enervado com os jornalistas, o cabeça de lista pelo Chega às europeias sugeriu que uma das perguntas fosse feita aos cãezinhos.

Questionado sobre as palavras que dirigiu esta quinta-feira, durante uma arruada em Braga, em que acusou alguns candidatos de só se preocuparem com animais, António Tânger Corrêa começou por dizer que "não há ninguém que goste mais de animais do que eu".

E logo depois vincou que o que o Chega diz é "ir para Bruxelas para defender Portugal e os portugueses". E questionado se isso significa que não acredita nas alterações climáticas, respondeu irritado.

"Se eu quisesse ser desagradável dizia-lhe que vá perguntar aos cãezinhos. Por amor de Deus... isso é pergunta que se faça?", vociferou.