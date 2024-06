Tudo o que aconteceu (e ainda vai acontecer) nas Europeias

Os portugueses vão novamente a votos no domingo, desta feita para as Europeias. Acompanhou a campanha? Leu o euro-explicador? Está na hora de rever a matéria dada nestas últimas horas de estrada. A Renascença ajuda para que tenha toda a informação para votar no partido que quiser (e usando o documento oficial que quiser).

Começamos pelo princípio: tivemos voto antecipado, como tem acontecido, mas, novidade: vamos votar em mobilidade. Para isso, teremos cadernos desmaterializados, pelo que, este domingo, poderá votar onde quiser. Já se vota na Europa, mas em Portugal o dia D é... (não se esqueça da data!) domingo, dia 9 de junho.

A escolha dos cabeças-de-lista portugueses dos 17 partidos que vão aparecer no boletim de voto fez correr alguma tinta e, entre os nomes mais ou menos habituais (e os que dizem adeus à Europa) algumas curiosidades entre os hipotéticos futuros eurodeputados: o estreante (e surpreendente) Sebastião Bugalho, a veterana Catarina Martins, o também experiente Cotrim de Figueiredo, o diplomata Tânger Correia, a antiga ministra Marta Temido, o investigador Francisco Paupério e até a psicóloga Joana Amaral Dias.

Entrevistamos alguns deles no Hora da Verdade, que poderá rever no entretanto. Também poderá passar em revista os programas eleitorais.

Este ano, o Parlamento Europeu lançou uma campanha que, esta semana, já contava com mais de 500 milhões de visualizações. No emotivo vídeo, os avós passavam a democracia aos netos. Uma mensagem importante num ano em que cinco países terão jovens de 16 anos a votar... Portugal ainda não está incluído. Será que os nossos jovens estão preparados?

E os portugueses no geral... o que sabem da União Europeia?

Durante a campanha, em Portugal e lá fora, ainda foram alguns os casos que deram que falar, mas talvez um dos mais importantes tenha sido o RussiaGate. O possível aumento do voto na extrema-direita, o contexto de guerra e o problema das migrações não foram assuntos esquecidos nas discussões, nem as principais preocupações que nos unem a todos neste período crítico da História da Europa, pejado de "desafios difíceis"... e muitas foram as vozes a apelar ao voto, para garantir que a União Europeia não "implode", se desfaça ou não mude radicalmente depois de 9 de junho. Por cá, críticas à AIMA, a decisões do Governo e aos outros adversários figuraram entre os assuntos mais falados pelos candidatos à Europa.

Muitos foram os debates (e não debates com "pequenos") antes da campanha no terreno, alguns mais polémicos que outros - um deles aconteceu na rádio e vale a pena rever. Já na estrada e online - e entre os habituais beijinhos a criancinhas, passeios de barco e de bicicleta, arruadas e feiras e até pés de dança - , houve quem acampasse, quem jogasse volley, quem se irritasse e emocionasse, quem lesse e quem sonhasse - e até apoio "de fora", tudo na esperança de "detonar" a concorrência, sem medos, mas com protestos à mistura. Que estratégias funcionaram melhor? Espreitemos as sondagens e, se faltar ainda algum dado, nada como voltar a ouvir os nossos noticiários: a Renascença esteve em campanha e contou-lhe tudo, todos os dias.

Se, depois de tudo isto, ainda precisar de um desenho... A Renascença também tem. Agora sim, está preparado/a para responder ao nosso Euroquiz.

O que importa mesmo é que, este domingo, vá votar para decidir o futuro da Europa...e de Portugal.