Tânger foi para segundo plano, Ventura (como sempre) foi protagonista

Veja também: Todas as notícias sobre as eleições europeias

O que dizem as sondagens? PS e AD empatados e Parlamento Europeu sem maioria clara Um partido médio a querer afirmar-se como grande, que olha para cima e nunca para baixo. O Chega estabeleceu a vitória como a sua meta nas suas primeiras eleições europeias – apesar dos avanços e recuos do cabeça de lista, António Tânger Corrêa, quanto ao objetivo – e procura manter-se numa trajetória de crescimento político em Portugal. Ventura: o homem que se confunde com o partido Durante as duas semanas de campanha, André Ventura nunca largou a caravana do Chega e foi sempre o protagonista. António Tânger Corrêa, de facto o candidato, esteve na segunda linha e a campanha andou mesmo quando ele não estava. Foi sempre a experiência e popularidade do líder do partido a sobressair, e houve uma tentativa de proteger o candidato Tânger e evitar que se multiplicasse em declarações excêntricas. O antigo embaixador esteve exposto a uma campanha marcada pelas arruadas e sentiu-se a sua inexperiência neste terreno, ele que na sua vida de diplomata estava habituado a outro tipo de ambiente e interações.

O antigo embaixador criou polémicas durante o pouco tempo que falou. A mais marcante foi o “plano com amigos americanos” que tem para a economia portuguesa quando e se o Chega for governo. É um “projeto” de tal forma “secreto” que até André Ventura admitiu que não o conhece. Logo no arranque desta campanha, Tânger Corrêa admitiu que as pessoas não o reconhecem tão facilmente como reconhecem o líder do partido e disse que estava a tentar ter mais “momentos André Ventura” – leia-se, momentos em que as pessoas o abordam e interagem com ele. Já André Ventura não hesitou em tomar a dianteira e aproveitar o reconhecimento público que tem para levar o partido às costas. Pelo meio, esteve numa escola e provou que o trabalho que o Chega está a dar frutos, uma vez que as crianças de 12 anos olham para ele como uma popstar.

Superar o “epifenómeno” Nos 15 dias de campanha foram dadas várias respostas quando a pergunta era o objetivo destas eleições europeias, mas nenhuma fez esquecer a primeira. André Ventura apressou-se a apontar para a vitória como a grande meta para o partido, mas pelo meio a realidade fez com que o candidato fosse moderando as expectativas.

Tânger foi sempre dizendo que concorda com Ventura, mas na reta final foi apontando para dados mais concretos: quatro eurodeputados seria um resultado de consolidação das legislativas, e cinco é “realista”. Daí para a frente é lucro, na cabeça do antigo embaixador. Mais subjetiva mas muito reveladora foi a expressão utilizada por André Ventura num jantar comício no Algarve: “Temos de mostrar que o nosso crescimento não foi um epifenómeno”, pediu o líder do partido. No fundo, querem manter a trajetória ascendente para provar que o salto que deram nas últimas legislativas não é circunstancial. Imigração? Não Em relação aos temas escolhidos pela campanha do Chega, mudaram pouco. O partido fez aquilo que tem feito: falar um pouco sobre tudo mas escolher alguns temas que não pretendem largar. Nestas semanas a imigração foi claramente uma tecla repetida. Do primeiro ao último dia de campanha, André Ventura referiu sempre o controlo da imigração como prioridade, e o tom do discurso foi-se tornando mais radical com o tempo.