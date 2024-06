“Saiam do sofá para votar no PAN", apela Pedro Fidalgo Marques

Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN às eleições europeias, faz um balanço positivo da campanha que termina esta sexta-feira.

“Tivemos uma campanha bastante energética, corremos todo o país, para termos este equilíbrio entre ter um contacto com as pessoas e vermos a realidade da conservação da natureza, da proteção animal e do que necessitamos para cuidar das pessoas”, disse Pedro Fidalgo Marques, em declarações à Renascença.

O candidato do PAN considera que, mais importante do que arruadas, “conhecer a realidade do país é que nos vai dar uma melhor perspetiva para o Parlamento Europeu”.

Pedro Fidalgo Marques lançou um apelo aos eleitores para que nas eleições de domingo “saiam do sofá (...) para votar no PAN, a única força que irá ter esta proteção animal, conservação da natureza e cuidar das pessoas”.