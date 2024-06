Pedro Nuno Santos acusa Governo de "esconder problemas para debaixo do tapete"

"A AD encontrou uma nova forma de governar. Acham que podem tudo. Só passaram três meses, mas eles estão convencidos que podem tudo. Não precisam de falar com a oposição, não precisam de dialogar com ninguém", lamentou o líder socialista.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, lançou esta sexta-feira duras críticas ao Governo da AD e a Sebastião Bugalho, que fica "atrapalhado" quando fala de direitos das mulheres, no encerramento da campanha para as eleições europeias.

O executivo de Luís Montenegro anuncia planos e medidas, mas não coloca prazos, afirma . “AD apresenta planos e medidas, mas não apresenta prazos para cumprir”, diz o líder do PS, que dá o exemplo do Plano de Ação para as Migrações que não tem meta para resolver o problema dos 400 mil casos pendentes.

“Eles ainda vão mais longe. Assistimos a filas na AIMA para regularizar processos. Se alterarmos a lei e proibimos a possibilidade de alguém que está a trabalhar em Portugal de se legalizar, eles já não vão para as filas. Deixa de haver filas. É assim que resolvem os problemas.”

Na Saúde, o anterior Governo divulgava o mapa das urgências encerradas para informar a população: “os problemas existiam, mas nós não os escondemos debaixo do tapete”, atirou Pedro Nuno Santos. Agora, o executivo da AD em vez de resolver os problemas “acabou com o mapa das urgências na internet, agora ninguém sabe quais são as urgências que estão fechadas”.

"Eles não resolvem os problemas. Têm é de garantir que os problemas saem dos noticiários", sublinha o secretário-geral do PS.

Pedro Nuno Santos recupera as declarações desta sexta-feira do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que alertou para o impacto de novas medidas nas contas públicas e no défice.

"Eles apresentam medidas atrás de medidas, fazem anúncios, mas não metem lá o custo. Tem uma vantagem: assim não sabemos se eles incumprem as regras orçamentais. O Banco de Portugal veio agora dizer que com as medidas que o Governo anunciou, se calhar, podemos voltar ao défice. Só que nós não sabemos, porque não sabemos quanto custam as medidas que eles anunciaram", reforça o líder socialista.

“Dizer não à arrogância da direita"



O secretário-geral socialista considera que domingo é uma data importante também porque se vai “dizer não à arrogância da direita e do Governo da AD”, apelando ao voto porque “quem manda é o povo” e não os políticos.



No arraial em Chelas, Pedro Nuno Santos fez um último apelo ao voto para que “ninguém desperdice um dos direitos mais importantes”.

“Dia 9 de junho é uma data importante, é uma data em que nós vamos dizer também não à arrogância da direita, não à arrogância do Governo da AD, não a quem se esquece dos direitos das mulheres, de quem trabalha e de quem trabalhou uma vida inteira”, pediu.

No seu discurso, a cabeça de lista, Marta Temido, defende que só o PS pode fazer valer os valores europeus e alerta que a AD vai sentar-se com quem quer construir muros na Europa.