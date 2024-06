Paupério a pedalar (quase) sozinho em campanha discreta e focada na Europa

Veja também:

Tímida, focada na Europa e, sobretudo, marcada pela ausência do porta-voz do Livre, Rui Tavares. Assim se fez as duas semanas de campanha eleitoral do cabeça de lista do partido às eleições europeias, o estreante e desconhecido Francisco Paupério que surpreendeu em debates televisivos.

Tavares juntou-se a Paupério ao sexto dia de campanha num comício no Porto. Regressou dias depois, já na reta final, para participar, na quarta-feira, em Lisboa, na habitual “pedalada” das campanhas eleitorais do partido e na quinta-feira num comício no auditório do Liceu Camões.

O porta-voz do Livre quis desvalorizar a sua ausência ao elogiar, no Porto, o “excelente trabalho” do candidato. Ainda assim não foi o suficiente para afastar o “fantasma” da tensão com Francisco Paupério, depois da polémica em torno da sua eleição, nas primárias em abril, como principal candidato ao Parlamento Europeu.

Centrada nos temas europeus, a estratégia eleitoral de Paupério acabou por ficar de fora das “tricas” ou da “troca de galhardetes” entre partidos. Nem se ouviram, por parte do candidato, ataques políticos mais ou menos evidentes em tempo de campanha.