O comentador está reformado. Sebastião, a construção de um novo líder

Veja também: Todas as notícias sobre as eleições europeias

O que dizem as sondagens? PS e AD empatados e Parlamento Europeu sem maioria clara “Já não tens escolha. És um dos nossos. Quanto mais os incomodas mais és um dos nossos”. A frase dedicada a Sebastião Bugalho é de José Eduardo Martins, antigo secretário de Estado do Ambiente. O ex-deputado do PSD está afastado da política partidária, mas participou num almoço em Gondomar, no penúltimo dia de campanha. Sebastião Bugalho é independente, mas na volta da AD todos os dirigentes partidários elogiam o candidato e até foi desafiado, num comício, pelo primeiro-ministro a inscrever-se no PSD. “Ele é independente. Logo veremos por quanto tempo”, antecipou Luís Montenegro no comício em Évora, no primeiro dia de campanha. Sebastião Bugalho por agora não revela quando vai assinar a ficha de militante do PSD, mas há uma certeza a vida de comentador acabou. O PSD e o CDS fizeram uma campanha centrada no cabeça de lista Sebastião Bugalho que quer falar apenas dos temas da europa, mas que acaba nos comícios por não resistir e analisar a oposição, quase sempre o PS e Marta Temido, os alvos preferenciais das críticas. Quase no fim da campanha, Sebastião Bugalho anunciou na Praia da Apúlia que o comentador político se tinha reformado, ao mesmo tempo em Lisboa, na Assembleia da República, o PS e o Chega chumbavam a proposta dos partidos da AD para reduzir as taxas de IRS. O candidato que já acusou várias vezes o PS de andar de braço dado com o Chega, diz que não é comentador, nem porta-voz do governo. “O comentador Sebastião Bugalho está reformado”. Não sou comentador do Governo nem porta-voz do Governo”, respondeu Sebastião Bugalho aos jornalistas.

O cabeça de lista da AD segue nesta campanha a mesma estratégia de Luis Montenegro nas legislativas. Deixa os adversários a falarem sozinhos, diz que está na campanha para falar da europa e das propostas da AD e está constantemente a evitar responder aos “ataques” que surgem das outras candidaturas. Aliás faz disso uma das suas bandeiras, não responder a ataques pessoais. Sebastião Bugalho diz sempre que não quer “nacionalizar” a campanha, mas não consegue resistir a fazer elogios ao governo “que está a fazer coisas”. “Está a ser assim num governo que operou no mês de maio 1299 doentes oncológicos, dos 9 mil que o PS deixou em lista de espera, era impossível, mas foi possível com a AD” disse no comício em Vila Nova de Famalicão. A idade do candidato e os anúncios do governo O candidato que tem 28 anos faz da idade um dos trunfos desta campanha. Até define como meta para as eleições, mais 1 ponto percentual que a idade, 29 por centro. Não há um dia que Sebastião Bugalho ou algum dos dirigentes ou candidatos não lembrem a idade do cabeça de lista. “É um jovem precocemente envelhecido. É um elogio porque tem a sapiência dos velhos” diz o professor Linhares Furtado que está á espera do candidato na Associação Académica de Coimbra. Num encontro com jovens em Lisboa, o mandatário da candidatura, Carlos Moedas pediu mesmo para deixarem de falar da idade.

Sebastião Bugalho “Se alguém fizer uma discriminação étnica levanto-me para sair da sala”

Mas está é também uma campanha que segue ao sabor das medidas do governo que anunciou em plena campanha eleitoral o plano da saúde e o plano de ação das migrações. Nos discursos Sebastião Bugalho diz que o voto na estabilidade é na AD “para não voltar a andar para trás” escolhe o PS como o principal alvo das críticas. Diz que é um voto na incerteza, uma interrogação e o voto no medo, e aponta aquilo que dizem ser as divergências que existem no partido. "Em quê é que ficamos? Quem é que manda no PS? O que é que o PS pensa e decide? Qual é que é a versão da democracia portuguesa que vigora no PS", questionou no comício na guarda. A primeira campanha do primeiro-ministro Luís Montenegro Em Pombal, o autarca Pedro Pimpão aproveita que Luis Montenegro está no pavilhão para pedir ao primeiro-ministro a ligação do IC2 à auto estrada do Norte. Mas afinal de contas enganou-se no destinatário. Quando sobe ao palco, Luis Montenegro diz que não é o primeiro-ministro que está ali, mas sim o líder do PSD e que ao contrário de outros não se aproveita da campanha. “Outro tempo houve e outras forças políticas há que aproveitam as campanhas eleitorais e os membros do Governo para fazerem campanha direta política. Nós na AD não fazemos isso”, afirmou em Pombal. Luis Montenegro já esteve quatro vezes na campanha e regressa esta sexta-feira em Lisboa.

O que são as eleições europeias? Fizemos desenhos para descomplicar