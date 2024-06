​Luís Montenegro: “Há muitas razões para os portugueses estarem desiludidos com PS e Chega”

Luís Montenegro considera que há "muitas razões" para os portugueses "estarem desiludidos com o PS e com o Chega”, declarou Luís Montenegro. O líder do PSD e primeiro-ministro discursava após uma arruada da AD no último dia de campanha para as eleições europeias de domingo.



Luís Montenegro elogiou o cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, e afirmou que a Aliança Democrática mantém-se “fiel aos seus valores”: não alinha, “por razões de conveniência”, com forças políticas pró-Rússia, anti-União Europeia, anti-NATO ou anti-euro.

“O PS e o Chega não podem dizer isto que eu acabei de dizer, porque um e o outro já trocaram as suas convicções pelas conveniências dos momentos e das alianças que lhes interessam por uma razão pequena à beira da razão do interesse nacional e do interesse europeu”, atacou o primeiro-ministro.

Luís Montenegro considera que, após a campanha para as europeias e depois das legislativas, “é caso para dizer às portuguesas e aos portugueses que há muitas razões para estarem desiludidos com o PS e com o Chega”.