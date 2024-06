​João "Sem Medo" Oliveira bateu o pé à Europa e subiu o tom contra o Chega

A CDU não defende a saída da União Europeia, mas contesta a Política Agrícola Comum, a Política Comum de Pesca, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, entre outros. No “Compromisso para as Eleições”, a CDU defende ainda que Portugal deve preparar-se para a saída do euro, uma ideia que, ao contrário das outras, nunca foi referida nos discursos e intervenções.

João Oliveira revelou toda a sua experiência política. O alentejano escolhido pela CDU para encabeçar a lista para as europeias foi durante quase uma década líder parlamentar da bancada do PCP e, andando pelo país quase de uma ponta à outra, tal arte foi ficando evidente.

João Oliveira – e restantes candidatos – foram-se sempre pautando pela lógica de querer manter a discussão ao nível dos assuntos europeus. Ainda assim, não se escusou a comentar assuntos da atualidade, entrando nalgum despique partidário, mas sempre comedido. Exceto no que toca ao Chega. O tom de crítica para com o partido de André Ventura fez-se ouvir com mais firmeza, tendo até Oliveira considerado que o Chega representa “o pior que há na sociedade”.

Uma campanha intensa que foi sendo repartida com os compromissos para debates e entrevistas e iniciativas de rua, algumas em locais menos habituais – por exemplo, o desfile (muito concorrido) no Parque das Nações que terminou com um comício de três horas junto à Gare do Oriente.

A poucos dias do fim da campanha, Oliveira foi dizendo que já acusava algum cansaço, mas nem por isso o ritmo abrandou. O cabeça de lista foi tendo a companhia do secretário-geral comunista, mas Paulo Raimundo não fez sombra a Oliveira. Na primeira semana de campanha, houve alguns dias em que Raimundo nem sequer esteve com o seu cabeça de lista, na segunda semana iam tendo uma iniciativa em conjunto por dia, só na reta final é que as agendas de um e de outro foram iguais.

Nesta campanha para as europeias, a Feira do Livro de Lisboa foi palco para quase todas as caravanas passarem por lá. Houve promessas de ofertas de livros e sugestões de leitura. João Oliveira sugeriu a todos os adversários políticos a leitura da “Viagem a Portugal”, de José Saramago, e elegeu como um dos seus livros preferidos “As Aventuras de João Sem Medo”, de José Gomes Ferreira. João Oliveira quer viver a aventura de ser eurodeputado, resta saber se sem medo do resultado eleitoral.