IL fecha campanha nos Santos Populares com apelo ao voto

A Iniciativa Liberal (IL) encerra esta sexta-feira a campanha para as eleições europeias em Alfama, Lisboa, numa festa dos Santos Populares.

O cabeça de lista da IL, João Cotrim de Figueiredo, diz que agora a escolha deve ser do povo.

“Neste clima de festa as pessoas manifestam-se ainda mais calorosamente. É a nossa forma também de mobilizar para as próximas 48 horas, que ninguém fique no sofá, ninguém deixe de votar no domingo, porque a decisão não cabe aos outros, cabe a todos”, afirma Cotrim de Figueiredo.

Durante este último dia de campanha, o candidato da Iniciativa Liberal assumiu que "eleger dois eurodeputados e aproximar-se de outras forças políticas" seria "um grande resultado".

Já a número dois da lista da IL às europeias, Ana Martins, que hoje acompanhou Cotrim de Figueiredo numa arruada com chuva em Lisboa depois de ter estado em campanha nos Açores, de onde é natural, confidenciou que já pensa na eleição.



"É difícil conter as expectativas com tanta gente confiante na eleição do segundo eurodeputado. Enfim, tenho obviamente pensado que isso se pode tornar mesmo uma realidade e que a minha vida pode mudar daqui a alguns dias", contou.

Apesar da confiança, Ana Martins assumiu estar preparada para os dois cenários, estando já "muito contente porque é evidente que o João Cotrim de Figueiredo vai ser eleito" e a IL se vai estrear no Parlamento Europeu.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se domingo e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.