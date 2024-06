Fidalgo Marques. O tímido do PAN que aponta a Bruxelas e esquece a rua

Estes foram, aliás, os temas a marcar a campanha do PAN. Ao contrário das Legislativas – onde Inês Sousa Real equilibrou o ambiente com temas sociais, como a situação dos bombeiros ou a igualdade de género –, Pedro Fidalgo Marques mostrou preferência pelas bandeiras do partido – justificando a decisão, sempre com a resposta "standard" de “o PAN é o único partido que luta pelas causas das pessoas, animais e natureza”. Timidez e humildade em toda a campanha O objetivo sempre foi humilde e aqui não há sonho de crescer, como houve em março – a meta está em voltar a eleger um eurodeputado e recuperar o lugar perdido no hemiciclo europeu com a desfiliação de Francisco Guerreiro em 2020. Este parece ter sido, aliás, um tema tabu durante a campanha. Depois de breves referências em entrevistas pré-eleitorais, o nome que colocou o PAN na rota europeia parece ter desaparecido do radar e a caravana acelerou a fundo para o presente e futuro do partido, sem usar o retrovisor para pensar no passado. Em comparação com as legislativas, o contexto interno sorriu de forma rasgada a Fidalgo Marques, mas nem por isso o candidato aproveitou. Mesmo sem uma onda de desfiliações como a que Sousa Real teve de enfrentar, o cabeça de lista manteve-se sempre à margem de ações de rua e arruadas nem sequer pareceram ser uma possibilidade para cativar votos - a única exceção foi aparecer de pijama na estação de comboios de Santa Apolónia numa festa para pedir o regresso dos comboios noturnos internacionais.

Nas poucas vezes que andou entre a população, Fidalgo Marques mostrava-se tímido – no Campo Pequeno, tentou evitar quem estava numa paragem de autocarro para “não incomodar” – e raramente mostrou à vontade para apelar diretamente ao voto, preferindo sempre destacar de forma geral o sentido da luta ambiental e animal. Ainda assim, e apesar de terem recheado a campanha com ações nessas matérias, ficou por esclarecer qual a diferença do PAN em relação às propostas ambientais dos outros partidos – nomeadamente o Livre, com quem coexiste nos Verdes Europeus. Sempre de resposta vaga na ponta da língua – “o PAN é o único que levará estes temas para o parlamento europeu” –, Fidalgo Marques não soube responder o que propunha de diferente para um Pacto dos Oceanos: refugiou-se apenas nas palavras de que é “uma matéria que precisa de consenso nacional”. O objetivo está firmado e a estratégia pouco mudou ao longo da campanha eleitoral – resta saber se a companhia permanente da porta-voz Inês Sousa Real será suficiente para lançar Pedro Fidalgo Marques de uma carreira anónima na política diretamente para Bruxelas e Estrasburgo.

