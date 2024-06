Cotrim namora eleitores do Chega: “votar em qualquer coisa só porque berra mais alto, não é solução”

O antigo líder da IL que quer rumar ao Parlamento Europeu diz que até entende as razões do protesto e do descontentamento de muitos eleitores.

Na reta final da campanha para as eleições europeias do próximo domingo, num arraial em Lisboa, o candidato da IL acredita que os eleitores do Chega estão indecisos.

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, fez esta quinta-feira à noite um apelo ao voto do eleitorado do Chega.

“Estarem zangados com o sistema, com a impunidade dos corruptos, com os exageros do ‘wokismo’, mas protestar só por protestar, votar em qualquer coisa só porque berra mais alto, não é solução. Sabem o que é solução: é tomarem estes dois dias que faltam até às eleições, pensarem bem e voltarem na IL. É isso que resolve”, apelou Cotrim de Figueiredo.

No arraial com militantes em Lisboa esteve também o presidente do partido. Rui Rocha confessou estar confiante num resultado positivo no próximo domingo, deixando críticas aos opositores.

“Tivemos candidatos como Marta Temido que fugiu dos debates, de Sebastião Bugalho que fugiu de dar opinião e de Tânger Corrêa que fugiu da realidade”, atirou Rui Rocha, no penúltimo dia de campanha para as eleições europeias de 9 de junho.